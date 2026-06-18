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Al-Qalam
৩৭
৬৮:৩৭
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
اَمْ
لَكُمْ
كِتٰبٌ
فِیْهِ
تَدْرُسُوْنَ
۟ۙ
তোমাদের কাছে কি (আল্লাহর নাযিলকৃত) কোন কিতাব আছে যা পড়ে তোমরা জানতে পার যে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك، فليس لهم مستند، لا كتاب فيه يدرسون
[ويتلون]
أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا.