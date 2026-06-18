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Al-Qalam
২৯
৬৮:২৯
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
قَالُوْا
سُبْحٰنَ
رَبِّنَاۤ
اِنَّا
كُنَّا
ظٰلِمِیْنَ
۟
তারা বলল, ‘আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা সীমালঙ্ঘনকারীই ছিলাম।’
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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السعدي Al-Sa'di
فقالوا
{ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ }
أي: استدركوا بعد ذلك، ولكن بعد ما وقع العذاب على جنتهم، الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا، وإقرارهم على أنفسهم بالظلم، ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة.