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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৮
Al-Mursalat
৮
৭৭:৮
فاذا النجوم طمست ٨
فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ٨
فَاِذَا
النُّجُوْمُ
طُمِسَتْ
۟ۙ
যখন নক্ষত্ররাজির আলো বিলুপ্ত হবে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم بين - سبحانه - علامات هذا اليوم فقال : ( فَإِذَا النجوم طُمِسَتْ ) أى : محقت وذهب ضوؤها ، وزال نورها . يقال : طمست الشئ ، من باب ضرب - إذا محوته واستأصلت أثره ،