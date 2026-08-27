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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৭
Al-Mursalat
৭
৭৭:৭
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
اِنَّمَا
تُوْعَدُوْنَ
لَوَاقِعٌ
۟ؕ
তোমাদেরকে যার ও‘য়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।
তাফসির
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কিরাত
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Al-Sa'di
77:6 77:10 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Всевышний поклялся об истинности воскрешения и воздаяния ангелами, которых Аллах отправляет вершить предопределенные дела, управлять Вселенной и доносить откровения до посланников. Эти ангелы призваны нести благо, мудрость и пользу, а не зло и забаву. Они несутся с огромной скоростью, подобно ураганному ветру, дабы поскорее выполнить повеления Аллаха. Некоторые толкователи считали, что речь идет о могучих ветрах, несущих песок и пыль. Всевышний также поклялся ангелами, которые распространяют то, что им велит Аллах. Согласно другому мнению, речь идет об облаках, благодаря которым Он возвращает к жизни иссохшую землю. Затем Аллах поклялся ангелами, на которых возложено самое славное получение - донести до посланников напоминание, в котором Аллах низвел Свою милость к рабам и обучил их тому, что приносит добро и пользу. Это напоминание оповещает людей о грядущих ужасных событиях и лишает их возможности оправдаться перед Аллахом.