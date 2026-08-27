প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৪৯
Al-Mursalat
৪৯
৭৭:৪৯
ويل يوميذ للمكذبين ٤٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٩
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
সেদিন দুর্ভোগ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ هَذِهِ الجُمْلَةُ مِثْلُ نَظِيرِها المُوالِيَةِ هي لَهُ، إذْ يَجُوزُ أنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً بِقَوْلِهِ (﴿وإذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: ٤٨]) ويَكُونُ التَّعْبِيرُ بِـ ”المُكَذِّبِينَ“ إظْهارًا في مَقامِ الإضْمارِ لِقَصْدِ وصْفِهِمْ بِالتَّكْذِيبِ. والتَّقْدِيرُ: ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لَهم أوْ لَكم فَهي تَهْدِيدٌ ناشِئٌ عَنْ جُمْلَةِ (﴿وإذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: ٤٨])، ويَكُونُ اليَوْمُ المُشارُ إلَيْهِ بِـ (يَوْمَئِذٍ) الزَّمانُ الَّذِي يُفِيدُهُ (إذا) مِن قَوْلِهِ (﴿وإذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا﴾ [المرسلات: ٤٨]) الَّذِي يُجازى فِيهِ بِالوَيْلِ لِلْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ إذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ، أيْ لا يُؤْمِنُونَ، وتُفِيدُ مَعَ ذَلِكَ تَقْرِيرًا وتَأْكِيدًا لِنَظِيرِها المَذْكُورِ ثانِيًا في هَذِهِ السُّورَةِ.