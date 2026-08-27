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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৪৭
Al-Mursalat
৪৭
৭৭:৪৭
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
সেদিন দুর্ভোগ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।