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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৪৩
Al-Mursalat
৪৩
৭৭:৪৩
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُوْا
وَاشْرَبُوْا
هَنِیْٓـًٔا
بِمَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ
۟
(তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে খাও আর পান কর, তোমরা যে ‘আমাল করেছিলে তার পুরস্কারস্বরূপ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
ويقال لهم:
"كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون"
، في الدنيا بطاعتي.