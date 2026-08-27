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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৪২
Al-Mursalat
৪২
৭৭:৪২
وفواكه مما يشتهون ٤٢
وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢
وَّفَوَاكِهَ
مِمَّا
یَشْتَهُوْنَ
۟ؕ
আর তাদের জন্য থাকবে ফলমূল- যেটি তাদের মন চাইবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।