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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৪১
Al-Mursalat
৪১
৭৭:৪১
ان المتقين في ظلال وعيون ٤١
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ ٤١
اِنَّ
الْمُتَّقِیْنَ
فِیْ
ظِلٰلٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া আর ঝর্ণাধারার মাঝে,
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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Al-Sa'di
77:39 77:41 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
В этот день свершится суд над творениями. Если вы сможете сбежать из владений Аллаха или спастись от Его наказания, то ухитритесь сделать это. О нет! Вы будете лишены власти и могущества! Всевышний сказал: «О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните. Но вы не проникните, не обладая властью (или ясным доводом)!» (55:33). В тот день тщетными будут уловки нечестивцев, и не извлекут они выгоды из своих козней и хитрости. Они смирятся перед наказанием Аллаха, и им станет ясно, насколько лживы были их речи и насколько они были несправедливы, когда отрицали обещанное Аллахом возмездие.