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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৪১
Al-Mursalat
৪১
৭৭:৪১
ان المتقين في ظلال وعيون ٤١
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ ٤١
اِنَّ
الْمُتَّقِیْنَ
فِیْ
ظِلٰلٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া আর ঝর্ণাধারার মাঝে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
لما ذكر عقوبة المكذبين، ذكر ثواب المحسنين،
فقال:
{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ }
[أي:]
للتكذيب، المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات، وتركهم المحرمات.
{ فِي ظِلَالٍ }
من كثرة الأشجار المتنوعة، الزاهية البهية.
{ وَعُيُونٍ }
جارية من السلسبيل، والرحيق وغيرهما،