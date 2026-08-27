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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৪১
Al-Mursalat
৪১
৭৭:৪১
ان المتقين في ظلال وعيون ٤١
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ ٤١
اِنَّ
الْمُتَّقِیْنَ
فِیْ
ظِلٰلٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া আর ঝর্ণাধারার মাঝে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : إن المتقين في ظلال وعيون أخبر بما يصير إليه المتقون غدا ، والمراد بالظلال ظلال الأشجار وظلال القصور مكان الظل في الشعب الثلاث . وفي سورة يس هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون .وقراءة العامة ( ظلال ) . وقرأ الأعرج والزهري وطلحة ( ظلل ) جمع ظلة يعني في الجنة .