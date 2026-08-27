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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩৮
Al-Mursalat
৩৮
৭৭:৩৮
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هٰذَا
یَوْمُ
الْفَصْلِ ۚ
جَمَعْنٰكُمْ
وَالْاَوَّلِیْنَ
۟
এটা চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, আমি একত্রিত করেছি তোমাদেরকে আর আগের লোকেদেরকে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (٣٨)
] ئهمه ڕۆژی یهكلا بوونهوهو یهكلایی كردنهوهو جیاكردنهوهیه كه ئێوهو سهرهتاكان و كۆتاییهكانمان ههر ههمووی تیادا كۆكردۆتهوه له یهك شوێنێكدا.