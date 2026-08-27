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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩৪
Al-Mursalat
৩৪
৭৭:৩৪
ويل يوميذ للمكذبين ٣٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٤
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
সেদিন দুর্ভোগ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٤)
] ههڕهشهی سهخت و ئاگری دۆزهخ و سزای خوای گهوره لهو ڕۆژهدا بۆ ئهو كهسانهی كه باوهڕیان به ڕۆژی دوایی نیه.