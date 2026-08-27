প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩৩
Al-Mursalat
৩৩
৭৭:৩৩
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَاَنَّهٗ
جِمٰلَتٌ
صُفْرٌ
۟ؕ
যেন হলুদ রঙ্গের উটের সারি,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (٣٣)
] ههر پریشكێكی بهئهندازهى حوشترێكی ڕهشه، كه حوشتری ڕهش تێكهڵی زهرد ئهبێ پێی ئهووترێ: (صُفْرٌ) یاخود بهئهندازهى حهبلی كهشتی كه بهقهدهر ناو قهدی مرۆڤێك ئهستووره، ههر پریشكێكی ئهوهنده گهورهیه.