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Tiếng Việt
তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩২
Al-Mursalat
৩২
৭৭:৩২
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
اِنَّهَا
تَرْمِیْ
بِشَرَرٍ
كَالْقَصْرِ
۟ۚ
সে আগুন প্রাসাদের ন্যায় (বিশাল) স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপ করবে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (٣٢)
] ئهو ئاگری دۆزهخه پریشك فڕێ ئهدات ههر پریشكێكی بهئهندازهى كۆشكێك گهورهیه، یاخود بهئهندازهى قهڵایهك گهورهیه، یاخود بهئهندازهى دارێك كه سێ گهز بێ ئهوهنده گهورهیه (پهنا بهخوای گهوره).