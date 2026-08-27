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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩২
Al-Mursalat
৩২
৭৭:৩২
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
اِنَّهَا
تَرْمِیْ
بِشَرَرٍ
كَالْقَصْرِ
۟ۚ
সে আগুন প্রাসাদের ন্যায় (বিশাল) স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপ করবে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم ذكر عظم شرر النار، الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها،
فقال:
{ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ }
وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة، لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء، كريهة المرأى ، شديدة الحرارة، نسأل الله العافية منها
[من الأعمال المقربة منها]
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