প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩১
Al-Mursalat
৩১
৭৭:৩১
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ظَلِیْلٍ
وَّلَا
یُغْنِیْ
مِنَ
اللَّهَبِ
۟ؕ
যা শীতল নয়, আর তা লেলিহান অগ্নিশিখা থেকে বাঁচাতেও পারবে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَا ظَلِيلٍ
] بهڵام سێبهرێكه وهكو سێبهری دونیا نیه كه فێنك بێ، وه وایش نیه كه گهرمی ئاگری جهههننهمیان لێ بگهڕێنێتهوه [
وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (٣١)
] وه هیچ سوودێكی نیه له گڕو بڵێسهی ئاگری دۆزهخ.