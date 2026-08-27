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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩১
Al-Mursalat
৩১
৭৭:৩১
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ظَلِیْلٍ
وَّلَا
یُغْنِیْ
مِنَ
اللَّهَبِ
۟ؕ
যা শীতল নয়, আর তা লেলিহান অগ্নিশিখা থেকে বাঁচাতেও পারবে না।
তাফসির
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হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ لَا ظَلِيلٍ }
ذلك الظل أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة،
{ وَلَا يُغْنِي }
من مكث فيه
{ مِنَ اللَّهَبِ }
بل اللهب قد أحاط به، يمنة ويسرة ومن كل جانب،
كما قال تعالى:
{ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ }
{ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين }