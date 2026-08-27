প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩০
Al-Mursalat
৩০
৭৭:৩০
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍۢ ٣٠
اِنْطَلِقُوْۤا
اِلٰی
ظِلٍّ
ذِیْ
ثَلٰثِ
شُعَبٍ
۟ۙ
‘চলো সেই (ধোঁয়ার) ছায়ার দিকে যার আছে তিনটি শাখা (অর্থাৎ ডানে, বামে, উপরে সব দিক থেকেই ঘিরে ধরবে),
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{سزاى دۆزهخییهكان} [
انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (٣٠)
] بڕۆن بهرهو سێبهرێك له ئاگری دۆزهخ كه له سهختى و گهورهییدا سێ لقی لێ بۆتهوه، ئهو ئاگره دووكهڵهكهی بووه به سێبهر بۆیان.