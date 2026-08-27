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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:২৭
Al-Mursalat
২৭
৭৭:২৭
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَّجَعَلْنَا
فِیْهَا
رَوَاسِیَ
شٰمِخٰتٍ
وَّاَسْقَیْنٰكُمْ
مَّآءً
فُرَاتًا
۟ؕ
আর আমি তাতে স্থাপন করেছি অনড় সুউচ্চ পবর্তমালা আর তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুমিষ্ট সুপেয় পানি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ
] وه لهناو زهویشدا ئهو شاخانهمان داناوه وهكو سنگ و مێخ داكوتاوه بۆ ئهوهی زهوی نهههژێت و نهجوولێت و نهلهرزێت [
وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (٢٧)
] وه ئاوێكی سازگاریشمان پێ بهخشیوون.