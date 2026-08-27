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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:২৪
Al-Mursalat
২৪
৭৭:২৪
ويل يوميذ للمكذبين ٢٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٤
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
সে দিন দুর্ভোগ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।
তাফসির
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Al-Sa'di
77:23 77:25 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. После этого превращаем его в иное творение и вдыхаем в него душу. Однако некоторым из вас суждено умереть прежде этого срока. Как же прекрасно предопределение Аллаха! Оно преисполнено мудрости и заслуживает всякой похвалы.