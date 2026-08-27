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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:২১
Al-Mursalat
২১
৭৭:২১
فجعلناه في قرار مكين ٢١
فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍ ٢١
فَجَعَلْنٰهُ
فِیْ
قَرَارٍ
مَّكِیْنٍ
۟ۙ
অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সুসংরক্ষিত স্থানে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
77:19 77:21 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Они отвергли истину после того, как узрели ясные знамения, получили назидательные уроки и увидели, как Аллах наказывает неверующих.