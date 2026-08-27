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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:২১
Al-Mursalat
২১
৭৭:২১
فجعلناه في قرار مكين ٢١
فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍ ٢١
فَجَعَلْنٰهُ
فِیْ
قَرَارٍ
مَّكِیْنٍ
۟ۙ
অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সুসংরক্ষিত স্থানে।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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Tafsir Muyassar
77:21 77:23 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
ألم نخلقكم- يا معشر الكفار- من ماء ضعيف حقير وهو النطفة، فجعلنا هذا الماء في مكان حصين، وهو رحم المرأة، إلى وقت محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه، فنعم القادرون نحن.