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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:২০
Al-Mursalat
২০
৭৭:২০
الم نخلقكم من ماء مهين ٢٠
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ ٢٠
اَلَمْ
نَخْلُقْكُّمْ
مِّنْ
مَّآءٍ
مَّهِیْنٍ
۟ۙ
আমি কি নগণ্য পানি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je kwani sisi hatukuwaumba nyinyi, enyi mkusanyiko wa makafiri, kutokana na maji dhaifu yaliyo matwevu nayo ni tone la manii,