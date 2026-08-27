প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:২০
Al-Mursalat
২০
৭৭:২০
الم نخلقكم من ماء مهين ٢٠
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ ٢٠
اَلَمْ
نَخْلُقْكُّمْ
مِّنْ
مَّآءٍ
مَّهِیْنٍ
۟ۙ
আমি কি নগণ্য পানি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : ألم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف حقير وهو النطفة وقد تقدم ، وهذه الآية أصل لمن قال : إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده . وقد مضى القول فيه .