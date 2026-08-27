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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:২০
Al-Mursalat
২০
৭৭:২০
الم نخلقكم من ماء مهين ٢٠
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ ٢٠
اَلَمْ
نَخْلُقْكُّمْ
مِّنْ
مَّآءٍ
مَّهِیْنٍ
۟ۙ
আমি কি নগণ্য পানি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি।