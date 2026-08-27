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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:২
Al-Mursalat
২
৭৭:২
فالعاصفات عصفا ٢
فَٱلْعَـٰصِفَـٰتِ عَصْفًۭا ٢
فَالْعٰصِفٰتِ
عَصْفًا
۟ۙ
অতঃপর তা প্রচন্ড ঝড়ের বেগে বইতে থাকে,
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Al-Sa'di
76:31 77:5 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и отказались от прямого пути, то для них уготовлено мучительное наказание. Таково воздаяние за бесчестие и враждебное отношение к истине.