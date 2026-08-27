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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:২
Al-Mursalat
২
৭৭:২
فالعاصفات عصفا ٢
فَٱلْعَـٰصِفَـٰتِ عَصْفًۭا ٢
فَالْعٰصِفٰتِ
عَصْفًا
۟ۙ
অতঃপর তা প্রচন্ড ঝড়ের বেগে বইতে থাকে,
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Qurtubi
فالعاصفات عصفا الرياح بغير اختلاف ; قاله المهدوي . وعن ابن مسعود : هي الرياح العواصف تأتي بالعصف ، وهو ورق الزرع وحطامه ; كما قال تعالى : فيرسل عليكم قاصفا . وقيل : العاصفات الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها . وقيل : الملائكة تعصف بروح الكافر ; يقال : عصف بالشيء أي أباده وأهلكه ، وناقة عصوف أي تعصف براكبها ، فتمضي كأنها ريح في السرعة ، وعصفت الحرب بالقوم أي ذهبت بهم . وقيل : يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل والخسوف .