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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:১৮
Al-Mursalat
১৮
৭৭:১৮
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذٰلِكَ
نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِیْنَ
۟
অপরাধীদের প্রতি আমি এরকমই করে থাকি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। [১]
[১] অর্থাৎ, শাস্তি দিই দুনিয়াতে অথবা আখেরাতে।