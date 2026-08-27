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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:১৭
Al-Mursalat
১৭
৭৭:১৭
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
نُتْبِعُهُمُ
الْاٰخِرِیْنَ
۟
অতঃপর পরবর্তী লোকেদেরকেও আমি তাদের অনুগামী করব।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kisha tutawakutanisha na wao wale waliokuja nyuma kati ya wale waliokuwa ni kama wao katika ukanushaji na uasi.