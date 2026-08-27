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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:১৭
Al-Mursalat
১৭
৭৭:১৭
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
نُتْبِعُهُمُ
الْاٰخِرِیْنَ
۟
অতঃপর পরবর্তী লোকেদেরকেও আমি তাদের অনুগামী করব।
তাফসির
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হাদিস
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخرين ) أى : أهلكنا الأولين ، ثم نتبعهم بإهلاك المتأخرين عنهم ، والذين يشبهون سابقيهم فى الكفر والجحود .و " ثم " هنا للتراخى الرتبى ، لأن إهلاك الآخرين الذين لم يعتبروا بمن سبقهم سيكون أشد من إهلاك غيرهم ، وفى ذلك تهديد شديد ووعيد واضح لمشركى مكة .