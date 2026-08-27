প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:১৬
Al-Mursalat
১৬
৭৭:১৬
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
اَلَمْ
نُهْلِكِ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ؕ
আমি কি আগেকার লোকেদেরকে ধ্বংস করে দেইনি?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (١٦)
] ئایا ئێمه ئوممهته كافرهكانى پێشومان لهناونهبرد له كاتی ئادهمهوه تا پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهی كافر بووبێ ههموومان لهناو بردون.