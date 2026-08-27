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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:১৪
Al-Mursalat
১৪
৭৭:১৪
وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤
وَمَاۤ
اَدْرٰىكَ
مَا
یَوْمُ
الْفَصْلِ
۟ؕ
সেই চূড়ান্ত ফয়সালার দিনটি কী তা তোমাকে কিসে জানাবে?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Этот вопрос служит для возвеличивания Судного дня и устрашения людей. Это будет день различения между творениями и расчета с каждым из них в отдельности. Затем Господь пригрозил тем, кто отрицает этот день, и сказал: