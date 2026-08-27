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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:১৪
Al-Mursalat
১৪
৭৭:১৪
وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤
وَمَاۤ
اَدْرٰىكَ
مَا
یَوْمُ
الْفَصْلِ
۟ؕ
সেই চূড়ান্ত ফয়সালার দিনটি কী তা তোমাকে কিসে জানাবে?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (١٤)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ چوزانی ئهو ڕۆژی یهكلا كردنهوهو جیاكردنهوه چ ڕۆژێكه، بۆ بهگهوره زانینه واته: ڕۆژێكی یهكجار گهورهیه.