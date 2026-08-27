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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:১৩
Al-Mursalat
১৩
৭৭:১৩
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِیَوْمِ
الْفَصْلِ
۟ۚ
চূড়ান্ত ফয়সালার দিনের জন্য।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wameahirishiwa Siku ya hukumu na uamuzi baina ya viumbe.