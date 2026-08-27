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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:১০
Al-Mursalat
১০
৭৭:১০
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَاِذَا
الْجِبَالُ
نُسِفَتْ
۟ۙ
যখন পবর্তমালা ধুনিত হবে।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na majabali yatakapopeperuka na kukueanea huku na kule na yakawa ni mapepe yanayorushwa na upepo,