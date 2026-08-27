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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:১০
Al-Mursalat
১০
৭৭:১০
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَاِذَا
الْجِبَالُ
نُسِفَتْ
۟ۙ
যখন পবর্তমালা ধুনিত হবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
وتنسف الجبال، فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.