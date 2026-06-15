প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
৭৬
৫:৭৬
قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ٧٦
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٧٦
قُلْ
اَتَعْبُدُوْنَ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
مَا
لَا
یَمْلِكُ
لَكُمْ
ضَرًّا
وَّلَا
نَفْعًا ؕ
وَاللّٰهُ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
বল, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি এমন কিছুর ‘ইবাদাত করছ যাদের না আছে কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা, আর না আছে উপকার করার। আর আল্লাহ তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: ئایا ئێوه عیبادهتى غهیری خوای گهوره دهكهن و عیبادهت بۆ كهسانێك ئهكهن كه هیچ زهرهرو سوودێكیان بهدهست نیه بۆ خۆیان چ جای بۆ غهیری خۆیان چۆن ئهیانكهن به خوای گهوره وهكو عیساو دایكی، كه به حیسابی ئێوه ئهڵێن: عیسا- صلى الله عليه وسلم - كوژراوهو له خاچ دراوه ئهی بۆ نهیتوانی خۆی له كوشتن ڕزگار بكات؟ وه دایكی كه مرد بۆ نهیتوانی خۆی له مردن ڕزگار بكات؟ چۆن دهبێت خوا بكوژرێت و له خاچ بدرێت یان بمرێت؟ [
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٧٦)
] وه خوای گهوره زۆر بیسهرو زانایه به ههموو شتێك وه سوود پێگهیاندن و زیان تهنها بهدهست خوای گهورهیه.