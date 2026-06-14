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Al-Ma'idah
৭৪
৫:৭৪
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
اَفَلَا
یَتُوْبُوْنَ
اِلَی
اللّٰهِ
وَیَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ
۟
তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে না, আল্লাহ তো হলেন বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم،
وبين أنه يقبل التوبة عن عباده فقال:
{ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ْ}
أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد، وبأن عيسى عبد الله ورسوله، عما كانوا يقولونه
{ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ْ}
عن ما صدر منهم
{ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ْ}
أي: يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم، وتبديل سيئاتهم حسنات.
وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله:
{ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ْ}