প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
৭০
৫:৭০
لقد اخذنا ميثاق بني اسراييل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ٧٠
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًۭا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًۭا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًۭا يَقْتُلُونَ ٧٠
لَقَدْ
اَخَذْنَا
مِیْثَاقَ
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
وَاَرْسَلْنَاۤ
اِلَیْهِمْ
رُسُلًا ؕ
كُلَّمَا
جَآءَهُمْ
رَسُوْلٌۢ
بِمَا
لَا
تَهْوٰۤی
اَنْفُسُهُمْ ۙ
فَرِیْقًا
كَذَّبُوْا
وَفَرِیْقًا
یَّقْتُلُوْنَ
۟ۗ
আমি বানী ইসরাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম আর তাদের কাছে রসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম। যখনই কোন রসূল তাদের কাছে এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তাদের মনঃপুত নয়, তখন কতককে তারা অমান্য করেছে আর কতককে হত্যা করেছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
] ئێمه به دڵنیایى عههدو بهڵێن و پهیمانمان له بهنی ئیسرائیل وهرگرت كه ئیمان بێنن [
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا
] وه كۆمهڵێك پێغهمبهرانمان بۆ ناردن [
كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ
] ههر كاتێك كه پێغهمبهرێكیان بۆ ڕۆیشتبێ كه بهگوێرهی ههواو ئارهزوو حهزی ئهوان نهبووبێ [
فَرِيقًا كَذَّبُوا
] كۆمهڵێكیان پێغهمبهرانیان بهدرۆ ئهزانی و ئیمانیان پێی نهئههێنا [
وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧٠)
] وه كۆمهڵێكیان پێغهمبهرانیان ئهكوشت وهكو جوولهكه باوهڕیان به عیسا نهكردو وتیان: ئهمه مناڵی زینایهو زۆڵه، وه یهحیاو زهكهریاشیان كوشت، وه ههوڵی كوشتنی عیسى و محمدیشیان دا خواى گهوره پاراستنى (صهڵات و سهلامی خوای گهوره لهسهر ههموویان بێت).