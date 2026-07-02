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Al-Ma'idah
১০২
৫:১০২
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدْ
سَاَلَهَا
قَوْمٌ
مِّنْ
قَبْلِكُمْ
ثُمَّ
اَصْبَحُوْا
بِهَا
كٰفِرِیْنَ
۟
তোমাদের পূর্বে এক সম্প্রদায় (অর্থাৎ ইয়াহূদীরা) তা জিজ্ঞেস করেছিল অত:পর (তা অমান্য করে) তারা কাফিরে পরিণত হয়েছিল।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وهذه المسائل التي نهيتم عنها
{ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ }
أي: جنسها وشبهها، سؤال تعنت لا استرشاد. فلما بينت لهم وجاءتهم
{ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ }
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم"
.