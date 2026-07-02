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Al-Ma'idah
১০০
৫:১০০
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون ١٠٠
قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠
قُلْ
لَّا
یَسْتَوِی
الْخَبِیْثُ
وَالطَّیِّبُ
وَلَوْ
اَعْجَبَكَ
كَثْرَةُ
الْخَبِیْثِ ۚ
فَاتَّقُوا
اللّٰهَ
یٰۤاُولِی
الْاَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ
۟۠
বল, অপবিত্র আর পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্র বস্তুর প্রাচুর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে। কাজেই হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: پیس و پاك یهكسان نیه، واته: حهرام و حهڵاڵ، یان كافرو باوهڕدار، یان سهرپێچیكارو گوێڕایهڵ، یان خراپ و باش، یان بیدعهو سوننهت یهكسان نیه [
وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ
] با پیسهكه یان خراپهكه ئهگهر زۆریش بێ و پێی سهرسام بیت بێ بهرهكهت و بێسووده، كهمێكى حهڵاڵه باشتره له زۆرێكى حهرام [
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
] ئهی ئهو كهسانهی كه خاوهن عهقڵ و ژیرین تهقوای خوای گهوره بكهن و كردهوهی چاك و حهڵاڵ ههڵبژێرن و لهگهڵ پیاوچاكاندا بن و خۆتان لهحهرام بپارێزن [
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٠)
] بهڵكو سهرفرازى دونیاو قیامهت بن.