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Al-Layl
৪
৯২:৪
ان سعيكم لشتى ٤
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤
اِنَّ
سَعۡيَكُمۡ
لَشَتّٰىؕ
٤
তোমাদের চেষ্টা সাধনা অবশ্যই বিভিন্নমুখী।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
92:1 92:4 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليها، وبالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه،
وبخلق الزوجين:
الذكر والأنثى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran