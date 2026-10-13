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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 98
Al-Kahf
৯৮
১৮:৯৮
قال هاذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ٩٨
قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌۭ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّۭا ٩٨
قَالَ
هٰذَا
رَحْمَةٌ
مِّنْ
رَّبِّیْ ۚ
فَاِذَا
جَآءَ
وَعْدُ
رَبِّیْ
جَعَلَهٗ
دَكَّآءَ ۚ
وَكَانَ
وَعْدُ
رَبِّیْ
حَقًّا
۟ؕ
সে বলল, ‘এ আমার প্রতিপালকের করুণা, যখন আমার প্রতিপালকের ওয়া‘দার নির্দিষ্ট সময় আসবে, তখন তিনি তাকে ধূলিসাৎ করে দেবেন আর আমার প্রতিপালকের ওয়া‘দা সত্য।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷