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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 93
Al-Kahf
৯৩
১৮:৯৩
حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ٩٣
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًۭا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًۭا ٩٣
حَتّٰۤی
اِذَا
بَلَغَ
بَیْنَ
السَّدَّیْنِ
وَجَدَ
مِنْ
دُوْنِهِمَا
قَوْمًا ۙ
لَّا
یَكَادُوْنَ
یَفْقَهُوْنَ
قَوْلًا
۟
চলতে চলতে সে দু’ পাহাড়ের মাঝে এসে পৌঁছল। সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। যারা কথাবার্তা কমই বুঝতে পারে।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷