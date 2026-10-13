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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 91
Al-Kahf
৯১
১৮:৯১
كذالك وقد احطنا بما لديه خبرا ٩١
كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًۭا ٩١
كَذٰلِكَ ؕ
وَقَدْ
اَحَطْنَا
بِمَا
لَدَیْهِ
خُبْرًا
۟
এই হল তাদের অবস্থা। তার সামনে যা ছিল আমি সে সম্পর্কে ছিলাম সম্পূর্ণ অবহিত।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷