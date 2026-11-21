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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 78
Al-Kahf
৭৮
১৮:৭৮
قال هاذا فراق بيني وبينك سانبيك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا ٧٨
قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ٧٨
قَالَ
هٰذَا
فِرَاقُ
بَیْنِیْ
وَبَیْنِكَ ۚ
سَاُنَبِّئُكَ
بِتَاْوِیْلِ
مَا
لَمْ
تَسْتَطِعْ
عَّلَیْهِ
صَبْرًا
۟
লোকটি বলল, ‘এখানেই আপনার সাথে আমার সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটল। এখন আমি আপনাকে ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷