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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 76
Al-Kahf
৭৬
১৮:৭৬
قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ٧٦
قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصَـٰحِبْنِى ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّى عُذْرًۭا ٧٦
قَالَ
اِنْ
سَاَلْتُكَ
عَنْ
شَیْءٍ
بَعْدَهَا
فَلَا
تُصٰحِبْنِیْ ۚ
قَدْ
بَلَغْتَ
مِنْ
لَّدُنِّیْ
عُذْرًا
۟
মূসা বলল, ‘এরপর আমি যদি কোন বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করি, তাহলে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখবেন না, ওযর অন্যায় আমার পক্ষ থেকেই ঘটেছে।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷