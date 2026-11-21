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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 73
Al-Kahf
৭৩
১৮:৭৩
قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ٧٣
قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًۭا ٧٣
قَالَ
لَا
تُؤَاخِذْنِیْ
بِمَا
نَسِیْتُ
وَلَا
تُرْهِقْنِیْ
مِنْ
اَمْرِیْ
عُسْرًا
۟
মূসা বলল, ‘আমার ভুলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না, আর আমার ব্যাপারে আপনি অধিক কড়াকড়ি করবেন না।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷