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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 70
Al-Kahf
৭০
১৮:৭০
قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا ٧٠
قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْـَٔلْنِى عَن شَىْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًۭا ٧٠
قَالَ
فَاِنِ
اتَّبَعْتَنِیْ
فَلَا
تَسْـَٔلْنِیْ
عَنْ
شَیْءٍ
حَتّٰۤی
اُحْدِثَ
لَكَ
مِنْهُ
ذِكْرًا
۟۠
সে বলল, ‘আপনি যেহেতু আমার অনুসরণ করতেই চান, তাহলে আপনি আমাকে কোন ব্যাপারেই প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে বলি।’
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷